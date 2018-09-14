Volendam - Top Oss maçı istatistikleri

Volendam ve Top Oss, 14 Eylül 2018 Cuma günü Hollanda Eerste Divisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Volendam 1 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Top Oss 9 puanda ve 4. sırada. Volendam son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Top Oss, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 255. İddaa'da Volendam kazanır 2.00, berabere biter 3.30, Top Oss kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Volendam son haftadaki Almere City (Omniworld) müsabasında 2-0 yenildi.

Top Oss ise EVV Eindhoven maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Volendam, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Top Oss, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Top Oss, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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