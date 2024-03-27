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        Haberler Spor Voleybol Voleybol Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları heyecanı başlıyor - Voleybol Haberleri

        Voleybol Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları heyecanı başlıyor

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon, yarın oynanacak 2 erteleme maçıyla tamamlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:06 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:07
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        Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları başlıyor
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        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde daha önce ertelenen 2 karşılaşma yarın oynanacak.

        Sezonun 15. haftasından ertelenen Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

        Sezonun 18. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-VakıfBank karşılaşması ise Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de oynanacak.

        Bu karşılaşmaların ardından ligde play-off şampiyonluk serisi eşleşmeleri netleşecek.

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