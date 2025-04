Volkan Konak'ın eşinden duygusal veda: Bizimkisi aşktı

Ramazan Bayramı’nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ailesi, duygusal bir teşekkür mesajı paylaştı.

Volkan Konak'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, acılarını paylaşan ve bu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür edilirken, sevenlerine şu ifadelerle seslenildi; "Bu zor günümüzde yanımızda olan, acımızı paylaşan, arayıp soran, mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel kalbinizle bizlere güç verdiniz. Hepimizin başı sağ olsun. O, her şiirde, her şarkıda, her esen rüzgarda, her yağan yağmurda, her açan güneşte bizimle."

"BEN DE SENSİZ EKSİK KALDIM"

Volkan Konak’ın 35 yıllık eşi Selma Konak, sosyal medya üzerinden yürek burkan bir mesajla eşine veda etti. Selma Konak paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Kara, kapkara bir gece... 30 Mart gecesi Türkiye Kuzeyin oğlunu, ben ise canımı kaybettim. İçim öyle acıyor ki bunu kelimelerle anlatmam imkansız. 'Bizimkisi bir aşk hikâyesi değildi. Aşk'tı bizimkisi, gerisi hikaye.' Öyle bağlıydık birbirimize ki her anımızı birlikte yaşadık, her anı birbirimize adadık. Şimdi, onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde senin yüzün, kulaklarımda senin sesin. Karadeniz'in öksüz kaldığı gibi, ben de sensiz eksik kaldım. Benim şair ruhlu, şiir sözlü Volkan'ım; vuslata giden yolda böyle yaşanıyormuş ayrılıklar. Ardında hoş çakal yarım kalmış vedasız yalnızlıklar... Yeniden kavuşacağımız güne dek"