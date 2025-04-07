Kasımpaşa: 1 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın tek golü; 14. dakikada Ben Ouanes'ten geldi. Beşiktaş'ın golünü ise 90. dakikada Gedson Fernandes (P) attı. Siyah-beyazlılar Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesiyle 44. dakikada 10 kişi kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 48'e, Kasımpaşa ise 39'a yükseltti.

Habertürk Giriş: 07.04.2025 - 18:49 Güncelleme: 07.04.2025 - 22:05 facebook

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