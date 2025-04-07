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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: 81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 ayrı suç! | Son dakika haberleri

        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!

        Tekirdağ'da, 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan A.P., jandarmanın düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Tekirdağ'a getirilip sevk edildiği adliyede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:14
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        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
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        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan hakkında hapis cezaları bulunan ve 81 ayrı il mahkemesi tarafından toplam 410 ayrı suçtan 2 yıldır aranan A.P.'nin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunduğu belirlendi.

        TEKİRDAĞ'A GETİRİLİP TUTUKLANDI

        DHA'daki habere göre jandarmanın İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakalanan A.P., Tekirdağ'a getirildi. 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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