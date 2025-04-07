Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamasının ardından S&P 500 endeksi yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederken son zirvesinde yüzde 20 gerileyerek 'ayı piyasası'na girdi ancak daha sonra endeks yüzde 2 artıya döndü. Bu gelişmede Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in açıklamalarının etkili olduğu ifade edildi.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ABD medyasına verdiği demeçte Donald Trump'ın hafta sonu boyunca dünya liderleriyle görüştüğünü ve anlaşmalar için önerileri dinleyeceğini söyledi.

CNBC, Hassett'in açıklamasında ayrıca Trump'ın, Çin haricinde tüm ülkelere tarifeleri 90 günlüğüne askıya almayı düşündüğünü de söyledi. Ancak Beyaz Saray kısa süre sonra bu haberi 'yalan haber' diyerek yalanladı.

Söz konusu haberin etkisiyle yüzde 3’ün üzerinde ekside olan S&P 500 önce yüzde 2 artıya geçti. Ardından haberin yalanlanmasıyla yeniden yüzde 2 günlük düşüş yaşadı. Bu esnada S&P 500 şirketlerinin toplam değeri 41 trilyon 497 milyar dolardan önce 43 trilyon 531 milyar dolara çıktı. Sonra 41 trilyon 824 milyar dolara düştü. Yani kısa sürede önce 2 trilyon dolarlık düşüş daha sonra 1.7 trilyon dolarlık yükseliş yaşandı. Böylece 3.7 trilyon dolarlık bir dalgalanma kaydedildi.