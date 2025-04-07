Eski hakemler Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "İhlal olması için vücudun genişlemesi lazım. Zubkov, küçülmek için her şeyi yaptı. Top cepheden geliyorsa, kolumu açarsam genişlemiş olurum. Kolunu sakladı Zubkov. En iyi görecek olan Fred şutu attı, itirazı yok. Penaltı bekleyen oyuncu yok. Hakem korneri gösterdi. Benim fikrim penaltı değil. VAR'ın müdahale etmemesi doğru."

Bahattin Duran: "Top dirseğine gelmeden açtığına dair açtığını ispat edemedim. Nerede açtı dirseğini, nerede çarptı emin değilim. Hakemin kararına saygı duyuyorum. VAR müdahalesinin olmamasını da anlıyorum."