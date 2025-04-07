Eski hakemler Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki pozisyonları değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlarla ilgili eski hakemlerin yorumları...
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler pozisyonları değerlendirdi.
ARİF BOŞLUK - AMRABAT POZİSYONU
3. dakikada Arif'in Amrabat'a yaptığı harekette kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz hareket. Diziyle, rakip oyuncunun diz sağlığını tehlikeye attı. Sarı kart gerekirdi."
Deniz Çoban: "Hakem pozisyonun sertliğini tam olarak anlayamadı. Net sarı kartlık bir ihlaldi."
Bahattin Duran: "Net sarı kart gerekirdi. Çok tehlikeli geldi. Diz bağları çok esnedi. Mutlaka ve mutlaka sarı kart olması gerekiyordu."
DJIKU'NUN GÖRDÜĞÜ SARI KART
7. dakikada Djiku'nun gördüğü sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: "Tartışılacak bir şey yok. Sarı kartın tarifi."
Bülent Yıldırım: "Tartışmasız sarı kart."
Bahattin Duran: "Çok net bir sarı kart. Hakem yanılmadı."
MALHEIRO'NUN SARI KARTI
13. dakikada Malheiro'nun gördüğü sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Hakem önce avantaj dedi. Maximin'e üst üste iki faul yaptı. Tutmayı denedi ama başaramadı, Maximin kurtulup gitti. Lundstram topa doğru ama Maximin'e arkadan faul yaptı. Bence Lundstram'a sarı kart verilmeliydi."
Deniz Çoban: "Hakeme göre Maximin'e Malheiro faul yaptı, Lundstram yapmadı. Bence ikisi de faul. Malheiro'nun hareketinde kartlık değil."
Bahattin Duran: "Malheiro'nun hareketi kartlık değil. Lundstram'ın yaptığı hareket faul ve sarı kart."
AMRABAT'IN BANZA'YA YAPTIĞI FAUL
Amrabat'ın Banza'ya yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Amrabat riskli zamanlamayla ayağını savurdu, rakibi gördüğü anda güç transferini gerçekleştirmeyecek şekilde dizini çekti. Ciddi faullü oyun değil. Omza atılan bir sıyrık. Diz bükülü. Güç transferi yok. Sarı kart yeterli."
Deniz Çoban: "Fotoğraftan bakarsanız kırmızı kart görünür. Fotoğrafla karar verilmez. Amrabat'ın ayağı ileri değil, sağdan sola doğru gitti. Hamlenin istikameti tabii ki rakibine doğru olsa o zaman kırmızı kart. Fotoğraftan bakınca kırmızı dersiniz, sosyal medya bunu böyle paylaşanlar var. Bu klasik sarı kart."
Bahattin Duran: "Klasik sarı kart, fazlası olmaz. Ayağının sağdan soldan doğru götürürken rakibine geliyor."
F.BAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
44. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Bütün açılardan bakınca, video hakem gibi penaltıyı gerektiren açık, net ihlal görmedim. Hakemin kararı doğru."
Deniz Çoban: "İhlal olması için vücudun genişlemesi lazım. Zubkov, küçülmek için her şeyi yaptı. Top cepheden geliyorsa, kolumu açarsam genişlemiş olurum. Kolunu sakladı Zubkov. En iyi görecek olan Fred şutu attı, itirazı yok. Penaltı bekleyen oyuncu yok. Hakem korneri gösterdi. Benim fikrim penaltı değil. VAR'ın müdahale etmemesi doğru."
Bahattin Duran: "Top dirseğine gelmeden açtığına dair açtığını ispat edemedim. Nerede açtı dirseğini, nerede çarptı emin değilim. Hakemin kararına saygı duyuyorum. VAR müdahalesinin olmamasını da anlıyorum."
F.BAHÇE'YE VERİLEN PENALTI
48. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Osayi, denge ayağının çevirirken, topu geri doğru çalımlarken, sol ayağı Mustafa'ya bastı. İnanılmaz zor pozisyon."
Bülent Yıldırım: "Mustafa dengeyi kaybettikten sonra rakibine müdahale etti. Hakemin yanılmasını anlayış gösteririm. Ekran başında izleyen video hakemin, bu kadar açık net faul silsilesinde ilk teması kimin yaptığına görmemiş olması, çizgiye konsantre olması büyük bir hata."
Bülent Yıldırım: "Burada verilmesi gereken karar Trabzonspor lehine serbest vuruş. VAR marifetiyle penaltı çıktı. VAR çağırmalı, Osayi'nin Mustafa'nın ayağına basmasını göstermeliydi, VAR burada çok ciddi bir hata yaptı."
"OSAYI SAMUEL FAUL YAPTI"
Deniz Çoban: "Ayağa basmak ihlal. Basmanın kazara olması bir şey değiştirir mi, kart açısından değiştirir, ihlal açısından değiştirmez."
Deniz Çoban: "Rakibinin herhangi bir hamlesi de yok, ayağını falan sokmuyor. Osayi'nin ayağı gidip basıyor. Bunu da açılarla destekleyebiliyoruz. Kanıtımız var. En az 3 farklı açı var görünen. Basılınca Mustafa'nın ayağı büküldü. İlk ihlali Osayi yaptı, Mustafa'nın ayağı döndü. Kaza da olsa bu bir ihlaldir. Rakibinin ona doğru hamlesi yok, önüne koyduğu ayağa bastı. Osayi faul yaptı."
"MEHMET TÜRKMEN, MONİTÖRDE İZLEYECEKTİ"
Bahattin Duran: "Çok zor pozisyon ama çok net ispatlar var. Önce Osayi ayağa bastı, sonra Mustafa ihlal yaptı. VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı, Mehmet Türkmen monitörde seyredip hücum faul verecekti."
LUNDSTRAM'IN SARI KARTI
Lundstram'ın sarı kartı doğru mu?
Deniz Çoban: "Açık sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Doğru sarı kart."
Bahattin Duran: "Çok net sarı kart."
VISCA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Edin Visca'nın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Çağlar, Visca'yı tam tutamadı ama tutmanın bütün aşamalarını yapıp atağı kesti. İhlal dışarıda başlayıp dışarıda bitti, penaltı söz konusu değil. Açık faul, açık sarı kart."
Deniz Çoban: "Açık bir faul ve sarı kart."
Bahattin Duran: "Çok net bir fauldü bu, ceza alanı dışında tüm müdahaleler, faulle birlikte sarı kart görmeliydi."
Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda sarı kartlı Savic'e ikinci sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: "Umut vaad eden atak değil. Taktik maksatlı bir şey yapmamış. Kontrolsüz faul değil. Ayak, kafaya isabet etmedi. İkinci sarı kartlık bir şey yok."
Bülent Yıldırım: "Savic vurmak için ayağını savurdu. İkinci hareketi, ikinci sarı kart olmalıydı."
Bahattin Duran: "Hakemin kararına saygı duyuyorum."