Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada! Bolu'da, seyir halindeyken hafif ticari aracın kapısını açıp direksiyonu bırakarak müzik eşliğinde dans eden sürücü yola düştü. O anlar, araçtaki başka biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.04.2025 - 14:34 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:42 facebook

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