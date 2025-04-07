Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor

Güney California Üniversitesi'nden bilim insanları, sukralozun beyinde iştahı ve vücut ağırlığını düzenlemesiyle bilinen hipotalamus bölgesindeki aktiviteyi artırdığını keşfetti. Araştırma, 75 katılımcı üzerinde yapıldı.

Deneyde, katılımcıların düşük kalorili tatlandırıcı içeren, şekerli ve sadece su içeren içecekler tükettiklerinde, beyinlerinde nasıl farklı tepkiler verdiği incelendi. MRI taramaları, kan örnekleri ve açlık anketleriyle desteklenen bu araştırma, ‘sukraloz’ adlı tatlandırıcının tüketiminin hipotalamus beyin bölgesinde artan aktiviteye yol açtığını gösterdi.

"OBEZİTELİ BİREYLERDE ETKİSİ DAHA BELİRGİN"

Uzmanlar, ‘sukraloz’ tüketiminin, hipotalamus ile beynin motivasyon ve karar alma bölümleri arasındaki bağlantıyı artırdığını gözlemledi. Özellikle obeziteli bireylerde bu etkinin daha belirgin olduğu aktarıldı.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Kathleen Alanna Page, tatlandırıcıların beyin üzerindeki 'uyumsuz' etkisinin, insanların yeme davranışlarını değiştirebileceğini söyledi.

Dr. Page, vücudun tatlandırıcıdan kalori beklerken, bu kaloriyi alamadığında beynin zamanla daha fazla tatlı ve yiyecek isteyeceğini bildirdi.