Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor

        Yapay tatlandırıcı sukralozun, beyindeki 'açlık noktalarındaki' aktiviteyi artırdığı keşfedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:45 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güney California Üniversitesi'nden bilim insanları, sukralozun beyinde iştahı ve vücut ağırlığını düzenlemesiyle bilinen hipotalamus bölgesindeki aktiviteyi artırdığını keşfetti. Araştırma, 75 katılımcı üzerinde yapıldı.

        Deneyde, katılımcıların düşük kalorili tatlandırıcı içeren, şekerli ve sadece su içeren içecekler tükettiklerinde, beyinlerinde nasıl farklı tepkiler verdiği incelendi. MRI taramaları, kan örnekleri ve açlık anketleriyle desteklenen bu araştırma, ‘sukraloz’ adlı tatlandırıcının tüketiminin hipotalamus beyin bölgesinde artan aktiviteye yol açtığını gösterdi.

        "OBEZİTELİ BİREYLERDE ETKİSİ DAHA BELİRGİN"

        Uzmanlar, ‘sukraloz’ tüketiminin, hipotalamus ile beynin motivasyon ve karar alma bölümleri arasındaki bağlantıyı artırdığını gözlemledi. Özellikle obeziteli bireylerde bu etkinin daha belirgin olduğu aktarıldı.

        Araştırmanın yazarlarından Dr. Kathleen Alanna Page, tatlandırıcıların beyin üzerindeki 'uyumsuz' etkisinin, insanların yeme davranışlarını değiştirebileceğini söyledi.

        Dr. Page, vücudun tatlandırıcıdan kalori beklerken, bu kaloriyi alamadığında beynin zamanla daha fazla tatlı ve yiyecek isteyeceğini bildirdi.

        Araştırma, ‘sukraloz’ içeren içeceklerin, şekerli içeceklerle kıyaslandığında, iştahı azaltan hormonları üretmediğini de ortaya koydu.

        Uzmanlar, bu durumun, ‘sukraloz’un iştah üzerinde şekerle aynı etkileri yaratmadığını ve obezite riski taşıyan bireylerde daha belirgin bir etki gösterdiğini düşünüyor.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        Kış geri geldi! Marmara'da kaydedildi!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        "İsrail işgal ettiği bölgeye turistik tur düzenleyecek" iddiası
        "İsrail işgal ettiği bölgeye turistik tur düzenleyecek" iddiası
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Tuzağa bu kez profesör düştü!
        Tuzağa bu kez profesör düştü!
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı