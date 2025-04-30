Volodimir Zelenskiy: Rusya Belarus'ta bazı şeyler hazırlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Varşova'da düzenlenen Üç Deniz Girişimi'nin 10. zirvesine video konferans yoluyla katıldı.

Zirvede farklı konularda değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, Rusya ile süren savaşın geleceğine dair bir öngörüde bulundu.

Rusya'nın yaz aylarında Belarus'ta askeri tatbikat adı altında bazı şeyler hazırladığını ifade eden Zelenskiy, saldırıların genelde bu şekilde başladığını belirtti.

Zelenskiy "Bu kez neresi? Bilmiyorum. Ukrayna mı, Litvanya mı, Polonya mı? Tanrı korusun. Ama hepimiz hazır olmalıyız. Bütün kurumlarımız iş birliğine açık" diye konuştu

Kalıcı barışa ihtiyacımız var

Zelenskiy konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik devam eden çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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Kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduklarını ifade eden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz Avrupa ve ABD'nin güçlü ortaklar olarak kalmasını istiyoruz. Hepimiz bu savaşın adil bir şekilde sona ermesini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e hiçbir ödül verilmeden, hele ki bir karış toprak verilmeden sona ermesini istiyoruz."

Rusya'nın savaşı uzatmak istediğini savunan Zelenskiy, barış sağlanması için öncelikle 30 günlük bir ateşkesin uygulanması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

ENERJİYE DEĞİNDİ Zirvedeki liderlere hitaben konuşan Zelenskiy, Üç Deniz Girişimi formatının sürmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. İspanya ve Portekiz'de meydana gelen elektrik kesintilerine değinen Zelenskiy, bu tür sorunlara karşı ortak mücadele vermek için benzer formatların önemini vurguladı. Zelenskiy, enerji sorunları ve siber saldırılara karşı oldukça zengin bir tecrübeye sahip olduklarını belirterek "Ukrayna'nın eşsiz bilgi ve deneyimi var, bunları paylaşmaya hazırız. Özellikle enerjinin bölgemizde ilk hedeflerden biri olma ihtimalinin yüksek olduğu şu dönemde." ifadelerini kullandı. REKLAM Zirveye katılan ülkelere, Rusya'dan gelebilecek olası tehlikelere karşı güvenlik alanında işbirliği çağrısında bulunan Zelenskiy, "Ukrayna bunu, Üç Deniz formatında uygulamayı öneriyor." diye konuştu. BM'DEN UKRAYNA AÇIKLAMASI Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'daki savaşta 3 yıl geride kalırken, taraflar arasında müzakere girişimleri hız kazansa da sahadaki çatışmaların sürdüğünü bildirdi. BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi. BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'daki savaşın kritik bir aşamada olduğunu belirtti.

DiCarlo, son dönemde diplomatik temasların arttığına dikkati çekerek, "Bu girişimler, ateşkes ve kalıcı bir barışa yönelik umut ışığı sunsa da Ukrayna şehirlerine yönelik amansız saldırılar sürüyor." diye konuştu. Cephe hattı yakınındaki bölgelerde her gün sivil can kayıplarının olduğunu belirten DiCarlo, sadece nisan ayında 151 sivilin hayatını kaybettiği, 697 sivilin yaralandığını söyledi. DiCarlo, Şubat 2022'den bu yana ise 699'u çocuk olmak üzere 13 bin 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 2 bin 16'sı çocuk 31 bin 628 sivilin yaralandığını aktararak, her türlü sivil ölümü kınadıklarını kaydetti. Enerji altyapısına yönelik saldırıların da uluslararası çağrılara rağmen sürdüğünü belirten DiCarlo, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin küresel gıda arzı açısından önemini vurgulayarak, BM'nin bu yöndeki çabalarının sürdüğünü ifade etti. "Ukrayna'daki savaş, bir tercih savaşıdır." diyen DiCarlo, şiddeti sona erdirmenin yanı sıra adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışın koşullarını oluşturmak için ihtiyaç duyulan şeyin "tam, derhal ve koşulsuz bir ateşkes" olduğunu söyledi.

"2025'te sivil can kaybının olmadığı tek bir gün bile olmadı" BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya ise insani krizin mart ayından bu yana daha da kötüleştiğini söyledi. 2025'in ilk üç ayında 2 bin 641 sivil can kaybının kayda geçtiğini aktaran Msuya, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 900 kişi daha fazla olduğuna dikkati çekti. Msuya, "2025'te sivil can kaybının olmadığı tek bir gün bile olmadı." dedi. Hamile kadınların sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Msuya, doğum komplikasyonlarında yüzde 12 artış olduğunu açıkladı. Msuya, diğer taraftan misket bombalarının yaygın ve ayrım gözetmeyen etkilerinin ise ciddi endişe yarattığını vurguladı. Ukrayna'da 3,7 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini belirten Msuya, yaklaşık 7 milyon kişinin de mülteci konumunda olduğunu kaydetti. Msuya, ülke genelinde ise yaklaşık 13 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ifade etti. Yetersiz fonlama nedeniyle birçok yardım programın askıya alınma riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Msuya, uluslararası topluma sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması ve yardımın güvenli ve engelsiz ulaştırılması çağırısında bulundu.