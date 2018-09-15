Voluntari - ACSMU Poli Iaşi maçı ne zaman?

Romanya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Voluntari, 16 Eylül 2018 Pazar günü ACSMU Poli Iaşi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 2 puanlı Voluntari 14. sırada bulunuyor, ACSMU Poli Iaşi 8 puana sahip ve 11. sırada. Voluntari son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. ACSMU Poli Iaşi, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 702. İddaa'da Voluntari kazanır 2.90, berabere biter 2.90, ACSMU Poli Iaşi kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Voluntari son hafta oynanan Concordia Chiajna maçında 3-1 yenildi.

ACSMU Poli Iaşi ise Viitorul Constanta karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Voluntari, 3 gol attı ve 8 gol yedi.

ACSMU Poli Iaşi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. ACSMU Poli Iaşi, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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