Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Vücudunda metal unutulduğunu mıknatısla fark etti

AA

Denizli'de oturan 34 yaşındaki Sevgi Süllerli, 6 yıl önce bel fıtığı ameliyatı sırasında vücudunda metal parça unutulduğu iddiasıyla ilgili özel hastane ve doktor hakkında şikayette bulundu

Sevgi Süllerli

Denizli'de oturan 34 yaşındaki Sevgi Süllerli, 6 yıl önce bel fıtığı ameliyatı sırasında vücudunda metal parça unutulduğu iddiasıyla ilgili özel hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu.

Merkezefendi ilçesinde oturan Sevgi Süllerli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 yıl önce özel bir hastanede bel fıtığı ameliyatı olduğunu söyledi.

BELİMDE 1 SANTİMETRE BOYUNDA METAL PARÇASI OLDUĞU RAPORLANDI

Geçirdiği operasyona rağmen ağrılarının devam ettiğini belirten Süllerli, şöyle konuştu: "Bu süreçte tedavi için hastaneye gittim ve üzerimde hiçbir metal olmamasına rağmen MR cihazı sinyal verdi. Bu durum bende soru işaretleri oluşturdu. Evde bel fıtığı ameliyatı olduğum bölgeyi mıknatısla kontrol ettim. Mıknatıs vücuduma yapışınca şaşkına döndüm. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptırdığımız test sonucunda ise belimde 1 santimetre boyunda metal parçası olduğu raporlandı. Bel fıtığı ameliyatında vücudumda metal parçası unutulmuş. Ağrımın sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum."

Konuyu yargıya taşıdığını anlatan Süllerli, özel hastane yönetimi ve ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında şikayette bulunduğunu kaydetti.

Süllerli'nin avukatı Ali Kaya da müvekkilinin bu olay nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını dile getirerek, "Kendisi, savcılığın soruşturma kapsamında isteyeceği raporların ardından metal parçasının çıkarılması için ameliyat olacak." ifadelerini kullandı.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cinsel saldırıdan sonra obez oldu! Şimdi görenler tanıyamıyor...
SAĞLIKO olaydan sonra obez oldu! Şimdi tanıyamıyorlar
Gün kurusu kayısı, deney hayvanlarının karaciğerini yeniledi
SAĞLIKGün kurusu kayısının bir faydası daha açıklandı!
Yeterince su içmediğinize dair 13 işaret!
SAĞLIKYeterince su içmediğinize dair 13 işaret!
Akut inmeye müdahale edecek hekimleri Bakanlık belirleyecek
SAĞLIKO hekimleri Bakanlık belirleyecek!
Pet hayvanlarında kene riskine dikkat
SAĞLIKPet hayvanlarında kene riskine dikkat!
Çocuklarda yaz hastalıklarına dikkat!
SAĞLIKÇocuklarda yaz hastalıklarına dikkat!
Bağırsak iltihabı nedir? Bağırsak iltihabı belirtileri nelerdir? Bağırsak iltihabı nasıl tedavi edilir?
SAĞLIKBağırsak iltihabı nedir, nasıl tedavi edilir?
Göğüs ameliyatı için 10 bin kilometre yoldan geldi
SAĞLIKZayıflayınca göğüsleri küçüldü! Çareyi Türkiye'de ...
Nikki Wester ölüm döşeğindeydi, tam 206 kilo verdi!
SAĞLIK206 kilo verdi! Gören tanıyamıyor...
Dikkat: Uykusuzluk inme nedeni olabilir!
SAĞLIKHaftada en 3 gece bu sorunu yaşıyorsanız risk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X