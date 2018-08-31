VV Venlo - Heerenveen maç önü

VV Venlo ve Heerenveen, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:30. 4 puanlı VV Venlo 7. sırada bulunuyor, Heerenveen 4 puana sahip ve 8. sırada. VV Venlo son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Heerenveen son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 498 kodlu maçı oynayanlar; VV Venlo galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.20, Heerenveen galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

VV Venlo önceki hafta Utrecht mücadelesinde 1-0 yenildi.

Heerenveen, Feyenoord karşılaşmaında 2-3 yenildi.

VV Venlo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. VV Venlo, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Heerenveen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Heerenveen, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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