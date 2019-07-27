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Volkswagen Grubu'nun ilk yarı performansı belli oldu

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2019 yılının ilk yarısında elde ettiği sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, şirketin Ocak-Haziran dönemindeki satış gelirleri yüzde 4.9 artışla 125.2 milyar euroya yükseldi. Bu dönemde araç satışları yüzde 2.8 düşüş ile 5.4 milyon adede düşen grubun, vergi öncesi karı ise yüzde 6.5 arttı ve 9.6 milyar euroya çıktı

volkswagen

Son dönemde adı Türkiye'ye yatırım yapma ihtimali ile gündeme gelen Volkswagen Grubu, Ocak-Haziran dönemi finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, 2019'un ilk ilk yarısında gelirlerin yüzde 4.9 artışla 125.2 milyar euroya yükseldiği belirtildi. Grubun bu dönemdeki vergi öncesi karı da yüzde 6.5 yükselişle 9.6 milyar euroya çıktı. 

Bünyesinde, Audi, Seat, Skoda, Bugatti, Porsche, ve Lamborghini gibi markaları bulunduran Volkswagen Grubu, geçen yılın ilk 6 ayında 119.4 milyar euro gelir etmişti.  

Volkswagen'in elde ettiği sonuçlarda hem cirosunun hem de karlılığının artması dikkat çekti. Öyle ki, Alman üreticinin grup satışları yılın ilk 6 ayında yüzde 2.8 düşerek 5.4 milyon araç seviyesine geriledi. 

Bu tabloda, Volkswagen'in 2015'ten sonra başını ağrıtan dizel skandalında ödediği cezaların azalmasının etkili olduğu kaydediliyor. 

Alman şirketten yapılan açıklamada, grubun gelirlerinin yıl sonuna kadar yüzde 5 artacağı öngörüsüne yer verildi. 

 

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