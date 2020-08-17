Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca, MasterChef Türkiye 2020 ana kadrosuna girmeyi başaramadı ve yarışmaya veda etti. Walison Foncesa'nın hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca hakkında

WALİSON FONSECA KİMDİR?

TV8 ekranlarındaki üçüncü sezonun yarışmacı adaylarından biri olan Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.

Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu eşi Melisa Pınar ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı, üçlü düello turunda da gösteren Walison Fonseca, şeflerin beğenisini kazanarak final turuna yükselmişti.