Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca hakkında

Walison Fonseca kimdir? sorusu Türkiye gündeminde yer alıyor. MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında boy gösteren Brezilyalı model Walison Fonseca'nın hayatı merak konusu oldu. Peki Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca hakkında

Walison Fonseca

Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca, MasterChef Türkiye 2020 ana kadrosuna girmeyi başaramadı ve yarışmaya veda etti. Walison Foncesa'nın hayatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Walison Fonseca hakkında

WALİSON FONSECA KİMDİR?

TV8 ekranlarındaki üçüncü sezonun yarışmacı adaylarından biri olan Walison Fonseca, 1986 Brezilya Santos doğumlu. 34 yaşında olan ve modellik ile aktörlük yapan Walison Fonseca, aynı zamanda Import Export yapan bir firması olduğunu söyledi.

Yarışmaya, üç yıldır birlikte olduğu eşi Melisa Pınar ile birlikte gelen Walison Fonseca, Türkiye'nin kendisine güzel süprizler hazırladığını da belirtti. Dünyanın bir çok yerini gezen Walison Fonseca, beş dil konuşabildiğini söylerken; 9 yıldır Brezilya'dan uzak olduğunu, 20 yıldır bu işi yaptığını belirtti. Brezilyalı yarışmacı, yaptığı yemek ile Mehmet Şef ve Danilo Şef'ten aldığı evet oyları ile sonraki tura geçmeyi başarmıştı. Aynı başarıyı, üçlü düello turunda da gösteren Walison Fonseca, şeflerin beğenisini kazanarak final turuna yükselmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atiye 2. sezon tarihi belli oldu! İşte Netflix Atiye 2. sezon tanıtımı
TELEVİZYONAtiye 2. sezon tarihi belli oldu
MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef Türkiye ana kadrosu 2020! 16 Ağustos MasterChef son bölüm
TELEVİZYONMasterChef ana kadro yarışmacıları kimler oldu?
16 Ağustos reyting sonuçları açıklanıyor... Dünün reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON16 Ağustos reyting sonuçları açıklanıyor
Gülşah Suna kimdir? MasterChef Türkiye Gülşah Suna kaç yaşında? İşte hayatı
TELEVİZYONGülşah Suna kimdir?
MasterChef Türkiye yarışmacıları kimler oldu? 16 Ağustos MasterChef kim kazandı? İşte ana kadro
TELEVİZYONMasterChef yarışmacıları kimler oldu?
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları kimlerdir? Konusu ve film tarihi
TELEVİZYONHarry Potter ve Azkaban Tutsağı oyuncuları
Aile Şerefi oyuncuları kimlerdir? Oktay kimdir? İşte Aile Şerefi film müziği ve konusu
TELEVİZYONAile Şerefi oyuncuları kimlerdir?
Kapıcılar Kralı oyuncuları kimler? Seyit, Albay, İbo kimdir? İşte Kapıcılar Kralı filmi konusu
TELEVİZYONKapıcılar Kralı filmi konusu ve oyuncuları
Yayın akışı 16 Ağustos 2020 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 16 Ağustos 2020
15 Ağustos reyting sonuçları AÇIKLANDI.. Dünün reyting sonuçları! Hangi dizi birinci oldu?
TELEVİZYON15 Ağustos reyting sonuçları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X