Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı
Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Arjantin basınına göre; boşanıyorlar
Çalkantılı aşk hayatlarıyla dikkat çeken Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinden bir kriz daha...
Wanda Nara, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık çalışmaları için Arjantin'den Türkiye'ye dönen geçen sezonun gol kralı Mauro Icardi'yi takipten çıktı.
Arjantin'deki yayın organı Ciudad Magazine'in iddiasına göre; Wanda Nara ile Mauro Icardi, boşanmanın eşiğinde. Yine aynı iddiaya göre; boşanmayı Icardi istiyor.
Bu gelişmeler yaşanırken Mauro Icardi, Wanda Nara'yı sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Nara, her ne kadar Icardi'nin sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraksa da birlikte oldukları fotoğrafları silmedi.
Wanda Nara ile Mauro Icardi, daha önce de benzeri bir kriz yaşamış ancak boşanmaktan vazgeçmişlerdi.
Fotoğraflar: Instagram