Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı - Magazin haberleri

        Wanda Nara, Mauro Icardi'yi takipten çıktı

        Wanda Nara, eşi Mauro Icardi'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Arjantin basınına göre; boşanıyorlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 12:16 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çalkantılı aşk hayatlarıyla dikkat çeken Mauro Icardi ile Wanda Nara çiftinden bir kriz daha...

        2

        Wanda Nara, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık çalışmaları için Arjantin'den Türkiye'ye dönen geçen sezonun gol kralı Mauro Icardi'yi takipten çıktı.

        3

        Arjantin'deki yayın organı Ciudad Magazine'in iddiasına göre; Wanda Nara ile Mauro Icardi, boşanmanın eşiğinde. Yine aynı iddiaya göre; boşanmayı Icardi istiyor.

        4

        Bu gelişmeler yaşanırken Mauro Icardi, Wanda Nara'yı sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Nara, her ne kadar Icardi'nin sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraksa da birlikte oldukları fotoğrafları silmedi.

        5

        Wanda Nara ile Mauro Icardi, daha önce de benzeri bir kriz yaşamış ancak boşanmaktan vazgeçmişlerdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        Annesini boğazını keserek öldürmüştü! İşte cani evlada istenen ceza!
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Türkiye'nin nüfus sıralaması belli oldu
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        Dünyanın en iyi takımları açıklandı!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Kapadokya'nın tarihine ışık tutacak keşif!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar!
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        Sakız 7 yıl boyunca midede kalır mı?
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        2. Lig'den Avrupa'nın gündemine yerleşti!
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        Kremlin: Çocuk hastanesini biz vurmadık
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi öncesinde konuştu
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        Bir kızla konuşması sonu oldu!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        O anlar kamerada! Çocuğu içeri soktular!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı