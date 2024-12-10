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        Haberler Dünyadan Wanda Nara'nın, çılgın doğum günü partisi - Magazin haberleri

        Wanda Nara'nın çılgın doğum günü partisi

        Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara, sevgilisi L - Gante ve arkadaşlarıyla 38'inci yaşını kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:13
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        Wanda'nın çılgın doğum günü partisi
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        Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ayrılık süreciyle uzun süredir gündemde olan Wanda Nara, 38'inci yaşına bastı.

        Wanda Nara, yeni yaşını çılgın bir partiyle kutladı.

        Wanda Nara, sevgilisi L- Gante ile havuzda eğlendiği anları sosyal medya sayfasında yayımladı.

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