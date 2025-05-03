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        Haberler Dünya Ünlü yatırım uzmanı Warren Buffet emeklilik sinyali veri | Dış Haberler

        Ünlü yatırım uzmanı Warren Buffet emeklilik sinyali veri

        ABD'li yatırımcı ve Berkshire Hathaway isimli holdingin CEO'su Warren Buffet, yıl sonunda emekli olacağının sinyalini verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.05.2025 - 22:43 Güncelleme: 03.05.2025 - 22:47
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        Warren Buffet emeklilik sinyali verdi
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        ABD'li yatırımcı ve Berkshire Hathaway isimli şirketin CEO'su Warren Buffet yıl sonunda emekli olacağının sinyalini verdi.

        Buffet "Sanırım, Greg'in şirketin CEO'su olma zamanı geldi." diyerek yıl sonunda ayrılacağının sinyalini verdi.

        Buffet'ın başında olduğu Berkshire Hathaway 60'dan fazla şirkete sahip bir holding olarak dikkat çekiyor.

        94 yaşındaki Buffet, dünyanın en zengin insanları listesinde ilk 10'da bulunuyor.

        Forbes Dergisi'nin 2025 dünyanın en zengin insanları listesine göre, Buffet 6. sırada yer alıyor.

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        Buffet, yaptığı açıklamada, “Yıllardır fonlarımın yalnızca bir alıcısı olan BMG'nin mütevellisiyim, aktif olmayan-mütevelli heyeti üyesiyim. Berkshire dışındaki tüm şirketlerin yönetim kurullarındaki gibi şimdi bu görevimden de istifa ediyorum." ifadesini kullanmıştı

        BMG'nin CEO'sunun son zamanlarda göze çarpan bir isim olan ve kendisinin seçtiği Mark Suzman olduğunu aktaran Buffet, "Hedeflerim, vakfınkilerle yüzde 100 uyumlu ve bu hedeflere ulaşmak için fiziksel katılımıma hiçbir şekilde gerek yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

        Artık yaşlandığını belirten Buffet, "Açıkçası dördüncü çeyreği geride bırakan ve uzatmalara giden bir oyunda oynuyorum." ifadesini kullanarak holdingdeki hisselerinin tamamını verme hedefine ulaşmanın yarısında olduğunu ve 4,1 milyar dolar daha bağış yaptığını kaydetmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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