Ankara-Washington hattında ABD'li rahip Andrew Brunson'un tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilim devam ederken, konuyla ilgili olarak ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Washington Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Andrew Brunson'un serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya varıldığını düşünüyordu. Gazetenin iddiasına göre Trump, bu anlaşmanın bir parçası olarak 14 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı ve İsrail'de 'Hamas'a yardım' suçlamasıyla 1 aydır tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını istedi.

Trump-Netanyahu görüşmesinden bir gün sonra, 15 Temmuz'da serbest bırakılan Özkan'ın dosyasına ilişkin soruları o dönem yanıtsız bırakan İsrailli yetkililer, sadece Özkan için salıverilme değil sınır dışı edilme prosedürlerinin işletildiğini belirtmişlerdi. Ancak Washington Post'un haberinin ardından Haaretz'e konuşan İsrailli bir yetkili, Trump'ın Netanyahu'dan Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasını istediğini doğruladı.

Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre konuyla ilgili konuşan bir Türk yetkili, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Washington Post'a konuyla ilgili konuşan Trump'ın danışmanlarından birisi, "Türkler Brunson için eli arttırarak aldattı" ifadelerini kullandı. Gazeteye konuşan bir başka ismini vermek istemeyen Beyaz Saray yetkilisi ise, "Türkiye gerçek bir fırsatı kaçırdı. Pastör Brunson bir pazarlık kozu değildir" şeklinde konuştu.

Gazete Trump'ın diplomatik kodlara ve protokol kurallarına yönelik özensiz yaklaşımına dikkat çekerek, ABD Başkanı'nın kendini iyi bir pazarlıkçı olarak gördüğünü ve dünya liderlerinden en iyi anlaşmayı alabileceğine inandığını hatırlattı. Trump'ın bu yaklaşımının Kim Jong Un ve Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde olumlu netice verdiği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan konusunda aynı başarıyı elde edemediği ve hayalkırıklığı yaşadığı ifade edildi. Haberde ayrıca Brunson'un evanjelik bir rahip olduğu ve Brunson'un kaderinin Trump'ın oy aldığı tabanın büyük bölümünü oluşturan evanjelik Hristiyanlar için çok önemli olduğu belirtildi.

Ekim 2016'dan bu yana PKK ve FETÖ adına suç işlemek ve casusluk suçlamalarıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un 18 Temmuz'da yapılan duruşmada tahliye talebi reddedilmiş, 25 Temmuz'da ise ev hapsine alınmasına karar verilmişti. Brunson ile ilgili ev hapsi kararından bir gün sonra, ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence peş peşe açıklamalar yaparak ABD'li rahibin serbest bırakılmasını ve aksi takdirde Türkiye'ye 'ciddi yaptırımlar' uygulanacağını söyledi.

Ankara'nın Trump ve Pence'ten gelen yaptırım tehditlerine yanıtı ise sert oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kimse Türkiye'ye emir veremez. Tehditleri tolore edemeyiz" derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan henüz konuyla ilgili net bir yorum gelmese de, dün Putin'le yaptığı görüşmenin ardından Rus lidere yönelik kullandığı "Aramızdaki her türlü dayanışma birilerini kıskandırıyor" ifadeleri Washington yönetimine bir mesaj olarak yorumlandı.

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