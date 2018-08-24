Werder Bremen - Hannover 96 sahaya çıkıyor

Werder Bremen ve Hannover 96, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Werder Bremen son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hannover 96 son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 133 kodlu maçı oynayanlar; Werder Bremen galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Hannover 96 galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Werder Bremen son haftadaki Hannover 96 müsabasında 4-0 kazandı.

Hannover 96 ise Werder Bremen maçında 4-0 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ