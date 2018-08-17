West Bromwich - Queens P.R. sahaya çıkıyor

İngiltere Championship maçında West Bromwich ile Queens P.R., 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. West Bromwich son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Queens P.R. son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 296 kodlu maçta; İddaa oynayanlar West Bromwich kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Queens P.R. sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

West Bromwich önceki hafta Arsenal mücadelesinde 4-1 yenildi.

Queens P.R., Leicester City karşılaşmaında 5-1 yenildi.

West Bromwich, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Queens P.R., dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Queens P.R. 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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