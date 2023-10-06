Putin'den Batı ülkelerine sert tepki: Siz kimsiniz?
Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında Batılı ülkelere sert tepki gösterdi. Putin "Sürekli 'Yapmalısın', 'Yapmalısın', 'Seni ciddi olarak uyarıyoruz' sözlerini duyuyoruz. Siz kimsiniz ki?" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.
"SİZ KİMSİNİZ Kİ?"
Putin ABD'yi diğer ülkelere nasıl davranmaları gerektiğini söylemekle suçladı. Putin Batılı ülkelere tepki göstererek "Sürekli 'Yapmalısın', 'Yapmalısın', 'Seni ciddi olarak uyarıyoruz' sözlerini duyuyoruz. Siz kimsiniz ki? Kimseyi uyarmaya ne hakkın var?" diye konuştu.
Putin, Rusya'nın tüm medeniyetleri eşit gördüğünü ve 'yapıcı işbirliğine' hazır olduğunu, Batı'nın ise
uzlaşmanın anlamını unutarak kendisine karşı çıkan her ülkeyi düşman olarak gördüğünü söyledi.
Putin örnek olarak Çin, Hindistan ve Arap ülkelerini sıraladı.
"ZAMANINDA NATO'YA GİRME TALEBİNDE BİLE BULUNDUK"
Rusya olarak geçmişte NATO'ya girme talebinde bulunduklarını ama kendilerinin bu talebinin reddedildiğini hatırlatan Putin, "Zamanında NATO'ya girme talebinde bile bulunduk ama o zaman bize gülerek, 'Hayır' dediler. Müttefiklerimize, ortaklarımıza bunu zaten açıkça söyledim. Bir ara şahsen 'Belki biz de NATO'ya katılmalıyız?' önerisinde bulundum. Ama 'Hayır, NATO'nun böyle bir ülkeye ihtiyacı yok, hayır' dediler" diye konuştu.
"GÖZLERİNİZİ AÇIN"
Putin ayrıca "Rusya'nın yapıcı işbirliğine hazır olmasını bazıları yanlış anladılar. Uysallık olarak anladılar. Yeni dünya düzeninin kendini Soğuk Savaş'ın kazananı ilan edenler tarafından kurulmasına hazır olduğumuzu sandılar. Sömürge yönetimi döneminin kibrinden kurtulmanın zamanı geldi. Şunu söylemek istiyorum. Gözlerinizi açın. Bu dönem çoktan bitti ve bir daha asla geri dönmeyecek" dedi.
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