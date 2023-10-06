Putin'den Batı ülkelerine sert tepki: Siz kimsiniz?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin soruları cevaplandırdı.

"SİZ KİMSİNİZ Kİ?"

Putin ABD'yi diğer ülkelere nasıl davranmaları gerektiğini söylemekle suçladı. Putin Batılı ülkelere tepki göstererek "Sürekli 'Yapmalısın', 'Yapmalısın', 'Seni ciddi olarak uyarıyoruz' sözlerini duyuyoruz. Siz kimsiniz ki? Kimseyi uyarmaya ne hakkın var?" diye konuştu.

Putin, Rusya'nın tüm medeniyetleri eşit gördüğünü ve 'yapıcı işbirliğine' hazır olduğunu, Batı'nın ise

uzlaşmanın anlamını unutarak kendisine karşı çıkan her ülkeyi düşman olarak gördüğünü söyledi.

Putin örnek olarak Çin, Hindistan ve Arap ülkelerini sıraladı.