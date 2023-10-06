Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Serdar Ali Çelikler yazdı: "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül" - Fenerbahçe Haberleri

Serdar Ali Çelikler: İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi kaleme aldı Habertürk Giriş: 06.10.2023 - 00:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:52 facebook

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İsmail Kartal, doğru bir kararla takımını Spartak Trnava karşısına ciddi rotasyon yaparak çıkardı. Ama iki "evlat" kontenjanından isim (MHY ve Zajc) aynı anda sahada olunca takım, adeta 2 kişiyi taşımak zorunda kaldı. Takımın kalitesi kötü döneminde iken "idare eder" denilen bu isimler, takım kalitesi yükseğe çıkınca direkt "en zayıf halka" olarak sırıtıyor. Zajc'ın sadece İsmail Kartal sevdiği için kaldığı kesin. Fizik gücü yükseldikçe yedekten gelen bir güç olabilir. Ama devre arasında 6 alınırsa (ki alınmalı) ilk gözden çıkarılacak yabancı da yine o olabilir.

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MHY de bir karar verme aşamasına geçmeli. Driplingi ve fizik gücü yok. Oyun bilgisi de süper sayılmaz. Tekniği fena değil. Tek top oynamayı, basit düşünmeyi ve hareketli olup sık yer değiştirmeyi öğrenip kalacak mı yoksa "evlat" - "komutan" - "harç" sıfatları ile kalmaya mı çalışacak.