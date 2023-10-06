Serdar Ali Çelikler: İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi kaleme aldı
İsmail Kartal, doğru bir kararla takımını Spartak Trnava karşısına ciddi rotasyon yaparak çıkardı. Ama iki "evlat" kontenjanından isim (MHY ve Zajc) aynı anda sahada olunca takım, adeta 2 kişiyi taşımak zorunda kaldı. Takımın kalitesi kötü döneminde iken "idare eder" denilen bu isimler, takım kalitesi yükseğe çıkınca direkt "en zayıf halka" olarak sırıtıyor. Zajc'ın sadece İsmail Kartal sevdiği için kaldığı kesin. Fizik gücü yükseldikçe yedekten gelen bir güç olabilir. Ama devre arasında 6 alınırsa (ki alınmalı) ilk gözden çıkarılacak yabancı da yine o olabilir.
MHY de bir karar verme aşamasına geçmeli. Driplingi ve fizik gücü yok. Oyun bilgisi de süper sayılmaz. Tekniği fena değil. Tek top oynamayı, basit düşünmeyi ve hareketli olup sık yer değiştirmeyi öğrenip kalacak mı yoksa "evlat" - "komutan" - "harç" sıfatları ile kalmaya mı çalışacak.
Jayden Oostorwolde - Osayi, Becao veya Dijku olduğunda Serdar Aziz de bir sınıf atlıyor. 3 atletik, kaliteli, fizik gücü çok yüksek isimle 4. savunmacı da yükseliyor.
Kent iyi bir oyuncu. Driplingçi oyuncu çok önemli. Emre Mor'un pozisyon bilgisi olanı. Sol önde daha iyi ama sağ önde de iş yapıyor. Takıma savunma katkısı da verdi.
İlk devre hiç gelmeyen Trnava 2. devre daha aktif oynamaya gayret etti. Bir dış şut da attılar ama İrfan Can Eğribayat yedekliği sorun etmediğini, sıcak kaldığını kanıtladı. Takım boyu uzayıp mesafe açılınca da giderek sıkıntı büyüdü. Üretimsizlik krize döndü.
Batshuayi top kayıplarına kötü gol vuruşlarını da ekleyince "Birazdan değişiklik gelir" dedirtti. Nitekim 63 dakika 'sabredilenler' ve bir iki hata yapan Becao çıktı. Fred - Sebastian ve Dijku girdi. Mesafe yine daraldı, takım baskıyı yine artırdı; sonra Premier Lig golü izledik. King inat edip getirdi, Kent ile verkaçtan sonra şutunda skoru getirdi. King, Fred'in kalitesinden doğan asistte dubleyi buldu. Sonra yine klasik olarak sakatlandı.
Crespo, Jayden, Kent ve King takımın iyilerindendi. O kadar isim de yetti zaten. İyi oynayan Jayden bir hata yaptı ve deplasmanda yenilen ilk gol nazar boncuğu oldu. Her maç iyi oyun olacak diye bir şart yok.
İsmail Kartal da herhalde zayıf rakibe karşı bile olsa 2 kontenjan senatörünün kaldırılmadığını görmüştür. 15'de 15 de tarihte ilk defa Avrupa galibiyet sayısı toplam mağlubiyet sayısını geçmesi (104-103) de İsmail Hoca'nın çalışkanlığına ödüldür.