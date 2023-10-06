Meteoroloji'den açıklama: Yağış yok, sis ve pus var Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus görülebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyi zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir.

İstanbul Güneşli 24° Ankara Kısmen Güneşli 23° İzmir Kısmen Güneşli 27° Antalya Güneşli 29° Trabzon Kısmen Güneşli 23° Bursa Güneşli 22° Adana Güneşli 33° Diyarbakır Kısmen Güneşli 26° Gaziantep Güneşli 27° Ağrı Parçalı bulutlu 20°

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.