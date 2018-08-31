Wexford Youths - Cobh Ramblers düellosu

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Wexford Youths, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Cobh Ramblers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Wexford Youths 13 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Cobh Ramblers 26 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Wexford Youths, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Cobh Ramblers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 275 kodlu maçı oynayanlar; Wexford Youths galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.20, Cobh Ramblers galibiyet oranı 1.75. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Wexford Youths son hafta oynanan Shelbourne maçında 1-2 yenildi.

Cobh Ramblers ise Athlone Town maçında 0-0 berabere kaldı.

Wexford Youths, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Wexford Youths, kendi sahasında 11 gol attı, 27 gol yedi.

Cobh Ramblers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Cobh Ramblers, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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