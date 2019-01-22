Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a, dünyanın birçok bölgesinde erişim sorunu yaşandı. WhatsApp'ı kullanırken hiç bağlantı kuramayan kullanıcılar, sosyal medya siteleri üzerinden yaşadıkları sorunu dile getirdi.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN ÇALIŞMIYOR?



WhatsApp'ta dünya genelinde süren bağlantı sorunu yaşandı. Meydana gelen teknik arızanın neden olduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yaşanan problemle ilgili Twitter ve Facebook üzerinden paylaşım yapan kullanıcılar, WhatsApp'a erişemediklerini, mesaj alamadıklarını ve mesaj gönderemediklerini paylaştı.