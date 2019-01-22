Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp uygulamasına erişim, yaşanan teknik bir sorun nedeniyle dünya genelinde kesintiye uğradı.

Türkiye saati ile 21:15’te başlayan WhatsApp erişim sorunu yaklaşık 15 dakika sürerken, kullanıcıların yaşadıkları erişim sıkıntısı, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlara da yansıdı.

WhatsApp’taki erişim sorunu kademeli olarak giderilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden “Whatsapp’ta yaşanan erişim sorunu global kaynaklı olup USOM ekiplerimiz durumu takip etmektedir” açıklamasını yaptı.

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 22, 2019

Sayan, “Whatsapp’ta erişim sorunu düzelmeye başlamış olup, bu tür sorunlar yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarının önemini bir kez daha bizlere göstermektedir. Yerli ve milli mesajlaşma programlarımızla daha güvenli iletişim kuruyoruz” dedi.

BiP'TEN CEVAP GECİKMEDİ...

Önceki gün yalan ve yanlış haberlerle mücadele için kullanıcıların mesaj iletme hakkına sınırlama getiren WhatsApp’ta bugün yaşanan erişim sorunu, aylık aktif 2 milyara yakın kullanıcı olan platformun alternatiflerini de harekete geçirdi.

Turkcell’in geliştirdiği yerli iletişim platformu BiP, WhatsApp’ta yaşanan global erişim sıkıntısı sonrası kullanıcılara gönderdiği video ile “Biz ancak böyle çökeriz” mesajı verdi. İşte o video: