iPhone 6s ve 6s Plus

iOS 15’e kadar güncelleme alabiliyorlar, ama iOS 15.1’e değil.

(Burada bazı karışıklıklar oluyor çünkü iOS 15.1'e geçebilen cihazlar da var. Bu nedenle, eğer cihazda iOS 15.1'e yükseltme yapılamıyorsa, WhatsApp çalışmayacak.

5. iPhone SE (1. nesil) – (2016 modeli)

Genellikle iOS 15’e kadar güncelleme aldı, ama bazı modeller 15.1’e kadar çıkamıyor. Eğer cihaz 15.1'e yükseltilemiyorsa, destek sona erer.