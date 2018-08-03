Wigan Athletic - Sheffield Wednesday maçı istatistikleri

İngiltere Championship maçında Wigan Athletic ile Sheffield Wednesday, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Wigan Athletic, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sheffield Wednesday, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 278 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wigan Athletic kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Sheffield Wednesday sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Wigan Athletic son haftadaki Leeds United müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Sheffield Wednesday ise Fulham karşılaşmasında 1-2 yenildi.

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