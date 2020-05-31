İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın Kıbrıs asıllı eşi Ayda Field, ailesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Parkinson ve lupus gibi hastalıkların tedavisini gören 70 yaşındaki annesi Gwen Field'e ikinci seviye rahim ağzı kanseri teşhisi kondu.

Şu sıralar tedavisi için hastanede olduğu için endişeli olduklarını söyleyen Field, "Anneme ocak ayında ikinci seviye rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. Ameliyatın ardından günlük kemoterapi ve radyasyon tedavisi görüyor. Koronavirüs yüzünden de çok korkuyoruz" dedi.

Robbie Williams da yakın zamanda babasının parkinson hastası olduğunu açıklamıştı.