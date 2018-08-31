Winterthur - Schaffhausen maçı rakamları

İsviçre Challenge Lig maçında Winterthur ile Schaffhausen, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 7 puanlı Winterthur 5. sırada bulunuyor, Schaffhausen 7 puana sahip ve 6. sırada. Winterthur son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Schaffhausen, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 490 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Winterthur kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Schaffhausen sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Winterthur son hafta oynanan Schaffhausen maçında 3-1 yenildi.

Schaffhausen ise Winterthur maçında 3-1 kazandı.

Winterthur, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Winterthur, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Schaffhausen, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Schaffhausen 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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