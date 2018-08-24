Wolverhampton - Manchester City maçı ne zaman?

İngiltere Premier Lig maçında Wolverhampton ile Manchester City, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. 1 puanlı Wolverhampton 14. sırada bulunuyor, Manchester City 6 puana sahip ve 1. sırada. Wolverhampton son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Manchester City, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 105 kodlu maçı oynayanlar; Wolverhampton galibiyet oranı 10.00, beraberlik oranı 5.50, Manchester City galibiyet oranı 1.10. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Wolverhampton önceki hafta Wigan Athletic mücadelesinde 3-2 yenildi.

Manchester City ise Queens P.R. maçında 3-2 kazandı.

Wolverhampton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wolverhampton, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Manchester City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Manchester City, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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