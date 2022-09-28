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Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen World E-Commerce Forum İstanbul’da kapılarını açtı.

30 Eylül tarihine kadar devam edecek etkinlik, 34 ülkeden 20 bine yakın katılımcıyı ağırlayacak. Forumda, 150 bin B2B görüşmenin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER), E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), Kargoist ve Startup Centrum tarafından desteklenen World E-Commerce Forum’un ana iş ortağı META olurken, ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendi.

Açılış konuşması WORLDEF Başkanı Ömer Nart tarafından yapılan forumun ilk panelinin konuşmacıları Avusturya Postanesi Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, MOKA CEO’su Halim Memiş, META Ülke Direktörü İlke Çarkçı Toptaş ve ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Emekçi oldu.

30 Eylül’de sona erecek forum kapsamında; “Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaretin Gelişimi”, “Teknoloji Yatırımcılığının Geleceği”, “E-Ticarette Müşteri Deneyimi”, “E-Ticarette Hız Kavramı”, “Patronlarla E-Ticaretin Stratejisi”, “Rusya’da E-Ticaret” gibi konu başlıkları masaya yatırılırken, World E-Commerce Forum’da 5 farklı sahnede 200’den fazla konuşmacı, katılımcılara tecrübelerini aktaracak.