Hemen her spor dalında ikili rekabetler o sporu takip etmeyenlerle dahi üzerine konuşup tartışılabileceğimiz bir malzeme sunuyor bize. Messi’nin mi Ronaldo’nun mu daha iyi olduğuna bir 20 yıl daha oynasalar karar veremeyeceğiz muhtemelen. Hadi bu isimler aynı dönemde futbol oynadı… Başka zamanların NBA yıldızları Michael Jordan mu yoksa Lebron James mi tüm zamanların en iyisi, muhtemelen bu münazara da bitmeyecek.

Bisiklette bu isimlerin karşılığının kimler olduğu tartışılabilir ama çocuk yaşlarından bu yana birinin adı zikredildiğinde akla diğeri de gelen iki sporcu var: Belçikalı Wout van Aert ile Hollandalı Mathieu van der Poel.

Pro Cycling Stats’taki verilere göre iki bisikletçinin kariyerine genel bakış. Doğum tarihleri, boyları, kiloları birbirine çok yakın olan bu iki sporcunun sportif kariyeri de benzer mesafede. Bisiklet sporu için önemli veri kaynağı Pro Cycling Stats’taki ‘versus’a baktığımızda van Aert’ın genel anlamda bir adım önde olduğu sonucuna da varılabilir. REKLAM Ancak genelden özele inildiğinde van der Poel lehine bazı göz kamaştırıcı farklar ortaya çıkıyor. Kros bisikleti (cyclo-cross) kökenlerine sahip iki sporcu bu disiplinde çıtayı epey yukarı çekti. Öyle ki 2015’ten bu yana kros bisikleti dünya şampiyonalarının biri hariç (2022’de Tom Pidcock kazandı) hepsinde zirvede ya van der Poel ya da van Aert vardı. Terazide van Aert’ın 3 şampiyonluğuna karşılık van der Poel’un 6 şampiyonluğunun daha ağır bastığı su götürmez.

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) resmi sayfasındaki kros bisikleti bölümünde kapak fotoğrafının bu iki bisikletçiden seçilmesi boşuna değil. Kros bisikletinin kumlu, çamurlu yollarından asfalta taşınan rekabette ise belki de en dramatik sonuç 2023 yol bisikleti dünya şampiyonasında yaşandı. Finişe 22 km kala yaptığı atakla van Aert’ın da dahil olduğu grubu geride bırakan van der Poel, bu hamlesinden birkaç kilometre sonra düşmesine rağmen yara bere içinde finiş çizgisini önde geçmeyi başarmıştı. Altın madalyasını almak üzere kürsüye çıktığında hemen sağındaki isim boynundaki gümüş madalyası ile yine van Aert idi. Çoğu birer bahar klasiği olan tek günlük yarışlarda da van der Poel’un zaferleri kariyerinin en önemli basamaklarından… 3 Ronde, 2 Parix-Roubaix ve son 5 yılda bu klasiklerden en az birinde galibiyet.

Wout van Aert’ın ise Mathieu van der Poel’un yetişmesi zor görünen başarıları büyük turlardaki etap zaferleri. Fransa Bisiklet Turu’nda 9, İspanya Bisiklet Turu’nda 3 etap galibiyeti var Belçikalı’nın. Ayrıca 2022’deki Fransa Bisiklet Turu’ndaki sprint zaferleri ile podyumda yeşil mayoyla boy göstermişti. Son dönem talihsizlikleri ise sakatlıkları. İtalya Bisiklet Turu’nu kaçırıp Fransa’da form tuttuktan sonra gittiği İspanya’da göz doldurdu ancak mutluluk uzun sürmedi ve yine bir sakatlıkla hem turu hem de sezonu kapattı. O sezonu kapattı ama takımı Visma defteri kapatmaya niyeti olmadığını güzel bir jestle gösterdi. Aert ile sözleşmesini kariyerinin sonuna kadar uzatan takımı bunu güzel bir sosyal medya paylaşımı ile ilan etti.