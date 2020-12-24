2010 yılında "herkes için yenilik" vizyonuyla girişimci Lei Jun tarafından kurulan Xiaomi markasının yeni telefonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sosyal medyada, Xiaomi'nin yeni telefonunun özelliklerinin sızdırıldığına yönelik iddialar konuşuluyor. Xiaomi Mi 11 ne zaman tanıtılacak? Xiaomi Mi 11 özellikleri ve fiyatı ne?

XİAOMİ Mİ 11 NE ZAMAN TANITILACAK?

Teknoloji haber sitelerinde dolaşan iddialara göre Xiaomi markasının yeni telefonu Xiaomi Mi 11 telefonu 28 Aralık'ta tanıtılacak. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Xiaomi Mi 11'in resmi tanıtımından önce özellikleri ve fiyatına dair sızıntılar oldu. Xiaomi şirketinden ne özelliklere dair ne de tanıtım tarihine dair resmi bir açıklama gelmedi.

XİAOMİ Mİ 11 FİYATI VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

28 Aralık'ta tanıtılacağı iddia edilen Xiaomi Mi 11'in

6.67 inç büyüklüğündeki kavisli AMOLED ekranı

120 Hz yenileme hızı ve Quad HD+ çözünürlük

Snapdragon 888 işlemci

108 Megapiksel + 13 Megapiksel + 5 Megapiksel olmak üzere üç kamera

MIUI 12 arayüzü

Android 11 işletim sistemi

4780 mAh batarya

50W hızlı şarj desteği

8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama şeklinde iki model özelliklerine sahip olarak tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi Mi 11'in 8 GB RAM ve 128 GB telefonunun 685 dolar civarında, 12 GB RAM ve 256 GB telefonunun ise 735 dolar tutarında satılacağı iddialar arasında.