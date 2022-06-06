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Yabancı uyruklu iki grup arasında çatışma: 3 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı

Yabancı uyruklu iki grup arasında çatışma: 3 yaralı
DHA

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ GRUP CADDEDE ÇATIŞTI

Silahlarını çıkaran 2 grup cadde üzerinde çatışarak ilerledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Çatışmada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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