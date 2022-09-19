Yağmur kanseri yendi! Annesi otomobil hediye etti

"ÇOK ŞÜKÜR BUGÜN BİTTİ"

Gelen haberi büyük sevinçle karşılayan annesi Dilek Onay, kızının kanseri yenmesi nedeniyle ailesi ve yakın arkadaşlarının da bulunduğu bir kutlama düzenledi. Onay, kızına otomobil hediye etti. Düzenlenen kutlama sırasında büyük sevinç ve duygusal anlar yaşandı. Hastalık sürecinde zorlu bir mücadele yaşadığını ifade eden Yağmur Canalp, "Bu süreç bazen zordu, bazen kolaydı ama anladığım kadarıyla her şey insanda bitiyor. Bana destek olan aileme ve doktorlarıma çok teşekkür ediyorum onlar her zaman yanımdaydılar. Bazen hiç bitmeyeceğini düşündüm ama çok şükür bugün bitti. Tüm hastalara şifa diliyorum" dedi.