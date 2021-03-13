"KARANTİNADAYIM"

Testinin pozitif çıktığını öğrenen Yağmur Tanrısevsin, evde karantinaya girdi.

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Yetkililer izolasyon ve tedavi için gerekenleri hemen yaptılar. Şu an itibariyle karantinadayım. Sağlık durumum iyi, istirahat etmem gerekiyor. İnanıyorum ki tam sağlığıma kavuşarak atlatacağım. Arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.