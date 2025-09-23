Habertürk
        Yağmur Tanrısevsin, yeniden Ballon d'Or ödül töreninde - Magazin haberleri

        Yağmur Tanrısevsin, yeniden Ballon d'Or ödül töreninde

        Geçtiğimiz gün Paris'te düzenlenen Ballon d'Or ödül törenine ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin de katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 22:17 Güncelleme: 23.09.2025 - 22:17
        Yeniden Ballon d'Or'da
        Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü, 22 Eylül Pazartesi akşamı Paris’te düzenlenen törenle sahibini buldu.

        Bu yıl 69’uncusu düzenlenen ödül törenine, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin de katıldı.

        Yağmur Tanrısevsin, hazırlık sürecindeki anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Oyuncu bu paylaşımına; "Paris’teki Théâtre du Châtelet'te 69'uncu Ballon d'Or Töreni" notunu düştü.

        Öte yandan Milli yıldızımız Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolcuların değerlendirildiği Kopa Trophy'nin 10 kişilik aday listesinde yer aldı ve 5'inci sırada kendine yer buldu. Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, yılın genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi oldu.

        Ballon d'Or 2025’in sahibi ise Paris Saint-Germain forması giyen ve Fransa Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu Ousmane Dembélé oldu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #ballon dor
        #yağmur tanrısevsin
        #Ousmane Dembele
        #Kenan Yıldız
