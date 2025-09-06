Yağmur Yüksel: Hayır ayrılmadık
Meslektaşı ve sevgilisi Oktay Ekinci ile ayrıldığı iddia edilen oyuncu Yağmur Yüksel, bulunduğu paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu
Yağmur Yüksel, son zamanların popüler isimleri arasında yer alıyor. 23 yaşındaki Yüksel, meslektaşı Oktay Ekinci ile aşk yaşadığını Instagram'dan duyurmuştu. Ancak çiftin ayrıldığı ve aşklarının bittiği iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başladı.
Yağmur Yüksel, sevgilisiyle paylaştığı son fotoğrafla bu iddiaları yalanladı. Havuz başından paylaşım yapan oyuncu, adeta "aşkımız dolu dizgin devam ediyor" mesajı verdi.