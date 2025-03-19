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        Haberler Spor Diğer Güreş Yakup Gör: Tek hedefim 2028 olimpiyatları - Diğer Haberleri

        Yakup Gör: Tek hedefim 2028 olimpiyatları

        Milli güreşçi Yakup Gör, "Tek hedefim yeniden milli takıma girerek, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:35
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        "Tek hedefim 2028 olimpiyatları"
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        Milli güreşçi Yakup Gör, hedefinin 2028'deki Los Angeles Olimpiyatları'nda mücadele etmek olduğunu söyledi.

        "TEK HEDEFİM 2028 OLİMPİYATLARI"

        Kariyerinde Dünya şampiyonalarında 1 gümüş ve 1 bronz, dünya kupasında 1 altın, Avrupa şampiyonalarında 1 gümüş, 1 bronz, Avrupa oyunlarında 1 bronz, Yaşar Doğu uluslararası turnuvalarında 4 altın madalyası bulunan Milli güreşçi Yakup Gör, "2026 yılında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında yeniden kürsünün en üst basamağına çıkarak, milli takıma girmek istiyorum. Türk güreşinde 2028 Olimpiyatları'na katılıp ve sonrasında güreş hayatımı noktalamayı hedefliyorum" diyen Milli sporcu Yakup Gör, "Bu güne kadar çok çalışarak hedeflerimize ulaşmak için mücadeleme ettim. İnşallah yeniden milli takıma girerek, 2028 olimpiyatlarında ülkemi temsil etmek istiyorum. Ayrıca Basında çıkan haberlerde cezalı olmadığı ortaya çıkan Gör, cezalı olmadığım ve spor hayatıma devam ettiğimin bilinmesini istiyorum’’ diye konuştu.

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