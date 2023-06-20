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Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!

STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde Ferit karakterini canlandıran oyuncu Mert Ramazan Demir, dizinin sezon finaline girmesinin ardından soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu gittiği tatilden karelerini sosyal medya hesabında sevenlerinin beğenisine sundu. İşte Mert Ramazan Demir'in tekneden çekilen pozları...

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  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!

    Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını adlı dizide Ferit karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!

    Afra Saraçoğlu ile birlikte Dalaman Havalimanı'nda görüntülenen Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabından tatil pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Yakışıklı oyuncunun Saraçoğlu ile Mavi Tur'a çıktığı iddia edildi.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!

    Tatilde Afra Saraçoğlu ile birlikte olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarını "Deniz tuzlu" notuyla yayınladı.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!

    Instagram hesabında 3.6 milyon takipçisi olan Mert Ramazan Demir'in tatil pozlarına sevenlerinden 1.6 milyon beğeni ve 34 binin üzerinde yorum geldi.
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!

    İşte Mert Ramazan Demir'in pozları...
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!
  • Yalı Çapkını'nın Ferit'inden tatil pozları! Mert Ramazan Demir’e beğeni yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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