Yalı Çapkını'nın Seyranı'nın aylık kazancı ortaya çıktı! Afra Saraçoğlu'nun aldığı ücret dudak uçuklattı!

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Ortaya çıkan iddialara göre Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nda bölüm başı 100 bin TL yani ayda 400 bin TL alıyor. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaya bazı kişiler çok derken bazı kişilerde az dedi.