Yalova'da ormanda yangın
Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Giriş: 12.03.2025 - 01:44 Güncelleme: 12.03.2025 - 01:48
Armutlu ilçesi ile Esenköy beldesi arasında bulunan eski Armutlu göleti bölgesindeki ormanlık alanda bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla bölgeye Yalova Orman Şube Müdürlüğü ile Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
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