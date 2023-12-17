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        KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP DOLANDIRAN ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

        YALOVA merkezli 4 ilde kendisini polis olarak tanıtarak 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B., Yalova´da planladığı milyonlarca liralık son vurgununu yapamadan suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 05:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 05:18
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        KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP DOLANDIRAN ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI
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        YALOVA merkezli 4 ilde kendisini polis olarak tanıtarak 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B., Yalova´da planladığı milyonlarca liralık son vurgununu yapamadan suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Yalova´da kendisini polis olarak tanıtan İ.B., telefonla aradığı S.T.´yi yolsuzluk olayı gerçekleştiğini, kasasındaki altınların banka görevlilerince çalındığını ve bankaya operasyon yapacaklarını, devletin bankaya el koyacağını söyleyerek kadının banka hesabında bulunan parayı teslim etmesini istedi. Durumdan şüphelenen S.T.´nin akrabaları olayı polise bildirdi.

        YAKALANMA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

        Teknik takip başlatan polis ekipleri S.T.´nin, şüpheli İ.B. ile parayı teslim etmek üzere buluşma ayarlamasını istedi. Şüpheli İ.B. ile Gazi Paşa Caddesi´nde bulunan bir parkta buluşmak üzere sözleşen S.T. banka kasasında bulunan 1 milyon 100 bin TL olan 26 adet ata altın, altın kol saati, 25 gram külçe altın, 2 adet burma bilezik, 1 adet halka bilezik, 2 adet çift burma bilezik, 2 adet küpe ve 4 adet altın yüzüğü şüpheliye teslim edeceğini söyledi. Şüphelinin, parkta bekleyen S.T.´nin yanına geldiği sırada baskın yapan polis ekipleri, İ.B.´yi suçüstü yakaladı. Polis ekiplerinin şüpheli İ.B.´yi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

        4 İLDE MİLYONLARCA LİRA VURGUN YAPMIŞ

        Gözaltına alınan İ.B.´nin Yalova merkezli 4 farklı ilde 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Görüntü Dökümü

        ---------------

        -Şüphelinin yakalanma anı

        -Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

        DHA-Gündem - Türkiye-Yalova / Merkez - Emre Can KAZMALI

        2023-12-17 05:14:01

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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