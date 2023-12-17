KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP DOLANDIRAN ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI YALOVA merkezli 4 ilde kendisini polis olarak tanıtarak 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B., Yalova´da planladığı milyonlarca liralık son vurgununu yapamadan suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

YALOVA merkezli 4 ilde kendisini polis olarak tanıtarak 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karışan İ.B., Yalova´da planladığı milyonlarca liralık son vurgununu yapamadan suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yalova´da kendisini polis olarak tanıtan İ.B., telefonla aradığı S.T.´yi yolsuzluk olayı gerçekleştiğini, kasasındaki altınların banka görevlilerince çalındığını ve bankaya operasyon yapacaklarını, devletin bankaya el koyacağını söyleyerek kadının banka hesabında bulunan parayı teslim etmesini istedi. Durumdan şüphelenen S.T.´nin akrabaları olayı polise bildirdi.

YAKALANMA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Teknik takip başlatan polis ekipleri S.T.´nin, şüpheli İ.B. ile parayı teslim etmek üzere buluşma ayarlamasını istedi. Şüpheli İ.B. ile Gazi Paşa Caddesi´nde bulunan bir parkta buluşmak üzere sözleşen S.T. banka kasasında bulunan 1 milyon 100 bin TL olan 26 adet ata altın, altın kol saati, 25 gram külçe altın, 2 adet burma bilezik, 1 adet halka bilezik, 2 adet çift burma bilezik, 2 adet küpe ve 4 adet altın yüzüğü şüpheliye teslim edeceğini söyledi. Şüphelinin, parkta bekleyen S.T.´nin yanına geldiği sırada baskın yapan polis ekipleri, İ.B.´yi suçüstü yakaladı. Polis ekiplerinin şüpheli İ.B.´yi yakaladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

4 İLDE MİLYONLARCA LİRA VURGUN YAPMIŞ

Gözaltına alınan İ.B.´nin Yalova merkezli 4 farklı ilde 4 milyon 919 bin TL ve 1 milyon 454 bin 800 dolar olmak üzere 7 farklı dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin yakalanma anı

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

DHA-Gündem - Türkiye-Yalova / Merkez - Emre Can KAZMALI

2023-12-17 05:14:01