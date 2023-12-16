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        Yalova'da sahile inen iki ayı yavrusu tekneden görüntülendi

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde tekneyle denize açılan amatör bir balıkçı, sahilde dolaşan iki ayı yavrusunu cep telefonuyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:57
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        Yalova'da sahile inen iki ayı yavrusu tekneden görüntülendi
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde tekneyle denize açılan amatör bir balıkçı, sahilde dolaşan iki ayı yavrusunu cep telefonuyla kaydetti.

        Kapaklı ile Fıstıklı köyleri arasında balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cihat Onurlay, Çobankale olarak bilinen bölgeden geçtiği sırada sahile inen iki ayıyı fark etti.

        Onurlay, sahile doğru teknesiyle ilerlediği sırada gördüğü ayıları cep telefonuyla görüntüledi. Ayılar bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

        Onurlay, gazetecilere, hobi olarak balık avladığını, kıyıda ayıları fark edince yanlarına yaklaştığını söyledi.

        Bir balıkçının birkaç gün de aynı bölgede ayı yavrusu görüntülediğini hatırlatan Onurlay, bu iki yavrunun o ayıdan daha küçük olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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