Bakan Tunç: Hak ve özgürlükleri öne alan bir toplum sözleşmesi yapmak milletimize borcumuzdur

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasamızda çok sayıda değişiklik yapıldı. Hem yapısal hem hak ve hürriyetler bakımından, madde sayısından fazla değişiklik var. Tabii bu da anayasanın maddeleri arasındaki yeknasaklığı da bozdu. O nedenle işte son zamanlarda çıkan tartışmalar, anayasanın maddelerini farklı yorumlayan yüksek yargı kurullarımız. Bu tür tartışmaların gelecekte de olmaması için yeni, demokratik, sivil, maddeleriyle uyumlu ve temel hak ve özgürlükleri öne alan bir toplum sözleşmesini yapmak milletimize olan borcumuzdur" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Yalova’ya geldi. Kente gelişinde, Yalova Valisi Hülya Kaya ve Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öztürk tarafından karşılanan Bakan Tunç, cuma namazını Yalova Merkez Camisi’nde kıldı. Tunç namaz sonrası, Yalova İl Genel Meclis Üyesi Burçin Tangürek’in babası Yüksel Tangürek ile Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Belediye Meclis Üyesi Bircan Çuhadar’ın babası Aydın Çuhadar’ın cenaze namazına da katıldı. Bakan Tunç, Yalova Valiliği ziyaretinin ardından, Yalova Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası’nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Tunç, törende şöyle konuştu:

“Adalet mülkün temelidir. Adalet toplumsal barış ve huzurun teminatı, adalet, Mevlana'nın deyimiyle her şeyi yerli yerine koymaktır. Hakkı olana hakkını vermektir. Hak edene de hak ettiği yaptırımı gerçekleştirmektir. Dolayısıyla adaletin tecellisinde görev yapanlar da kutsal bir görevi icra ediyorlar. Bizim anlayışımızda peygamber efendimizin hadisi şerifi var; ‘Bir saat adaletle hükmetmek, bin saat ibadetten hayırlıdır’ diyor. Dolayısıyla böyle adaletin kutsal bir vazife olduğunu bilerek çalışan yargı çalışanlarımızın çalıştığı mekanların da yine adaletin vakarına uygun olması lazım. Adaletin tecellisi için tabii ki sadece binalar yeterli değil. Adaletin tecellisi için hukuk devleti şart. Hukuk devleti olabilmesi için bir ülkenin, demokratik hukuk devleti olabilmesi için, yasamasıyla, yürütmesiyle ve tarafsız ve bağımsız yargısıyla, kuvvetler ayrılığının olması lazım. Tabii tarafsız ve bağımsız yargının adaleti tecelli edebilmesi için de evet fiziki mekanlar gerekiyor. O fiziki mekanların içerisinde uygulanacak toplumun ihtiyacına cevap veren mevzuatın olması gerekiyor. Ve o mevzuatı uygulayacak olan insan unsuru hakimimizin, savcımızın, avukatımızın ve adliye çalışanlarımızın, özellikle o binalar içerisinde, o mevzuatı hakkıyla, o yargının önüne gelen kişilere uygulaması gerekiyor. Dolayısıyla 3 unsur önemli. Tabii ki en önemli unsur insan unsuru ve yine ihtiyaca cevap veren mevzuatın olması.”

4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını hatırlatan Bakan Tunç, “Tabii geldiğimiz noktada şimdi sıra 4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesinde. Türkiye Yüzyılının Yargı Reformu Belgesi olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız şu dönemde, özellikle toplumun ihtiyacına cevap verecek olan çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirmeyi inşallah önümüze hedef olarak koyacağız ve kısa, orta, uzun vadeli hedefler şeklinde, yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Yargı Reformu Strateji Belgemizi hazırlarken bir buçuk yıllık bir zaman içerisinde, hakimlerimiz, savcılarımız, istinafıyla, ilk derecesiyle, Yargıtay’ıyla, her derecedeki mahkemesiyle, uygulamadan kaynaklanan görüşleri aldık. 1,5 yıllık bir süre içerisinde bunları gerçekleştirdik. Önceki belgelerde tutturulamayan hedefler var, yapılması gerekenler var. Onları da yeniden dikkate aldık. Avukatlarımızdan, barolarımızdan, yine akademisyenlerimizden, hukuk fakültelerimizden ve sivil toplum kuruluşlarımızdan, hukuk alanında. görüşler aldık. Ve vatandaşlarımızdan da görüşler aldık. Hala da almaya devam ediyoruz. yargıreformu.adalet@gov.tr’den vatandaşlarımız da görüşlerini ifade edebiliyorlar. Şu anda 45 bin civarında farklı görüş, Adalet Bakanlığımızın internet sitesine de ulaşmış durumda. Tüm bunları değerlendirdik. Değerlendirmeye de devam ediyoruz. Son istişarelerimizi yaptıktan sonra hem kabinemize, hem meclis grubumuza, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak ve o belgede yer alan hedefleri de birer birer yerine getirme gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.

‘SUÇ İŞLEYENLERE ZEMİN HAZIRLAMAK ÖZGÜRLÜK KAPSAMINDA OLMAZ’

Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabii sürekli eleştiri konusu olan, özellikle bazı suçlarda alt sınırların çok aşağıda olduğu yönünde bilim insanlarımızın, hukukçularımızın da görüşleri var. Uygulayıcılarımızın da var. Bu suç tipleriyle ilgili olarak birtakım düzenlemeler yapılabilir. Yine denetimli serbestlik uygulamalarıyla ilgili olarak, bazı sınırlamalar getirilebilir. Tüm bunları biz alternatifli olarak, koşullu salıverme süreleriyle ilgili, özellikle çocuk istismarının önlenmesi, kadın cinayetlerinin en aza indirilmesi, yok edilmesi konusunda özellikle çok hassasız. Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Kadınlarımızı korumalıyız. Kadınlarımıza yönelik her türlü kötülük insanlığa ihanettir. Çocuklarımıza yönelik her türlü kötülük, yine geleceğimize ihanettir. Çevresindeki tehlikelere karşı en korunmasız kişiler çocuklarımız. Her birinin elinde cep telefonları ve o cep telefonlarıyla maalesef karşılarında kimliğini gizleyen suç şebekeleri. O nedenle siber suçlar bakımından da artık çok daha etkili, nasıl polisimiz devriye geziyor, fiziki olarak sokakların güvenliğini sağlıyorsa, yine sanal dünya, özellikle kimliğin gizlendiği, gizlenerek suçların işlendiği o dünyada da artık devriyelerimizi daha da artırarak, hukuk içerisinde onlarla da mücadele etmeliyiz. O alandaki mücadele biraz kolay değil. Çünkü kimliğini gizleyerek, uluslararası sosyal medya şirketlerinin yargı kararlarını uygulama noktasındaki çekimserliği ve sorumsuzluğu da diyebiliriz. Ama biz bu şirketlere de şunu söylüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin kurallarına, bizim vatandaşlarımız, bizim şirketlerimiz uyuyorsa siz de bu ülkede hizmet veriyorsanız o zaman bu ülkenin imkanlarıyla, bu ülkenin insanlarına hizmet veriyorsanız, o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk kurallarına, kanunlarına da sizler uymak zorundasınız. O nedenle suçun önlenmesi bakımından bize destek olan sosyal medya şirketleri yayınlarına devam eder. Basın özgürlüğünün alabildiğine, fikir ve düşünce özgürlüğünün alabildiğine yanındayız. Ama fikir özgürlüğü demek, basın özgürlüğü demek, o suç işleyenlere zemin hazırlamak demek özgürlük kapsamında olmaz. Bu anlamdaki kararlılığımızı da hep beraber tüm kurum ve kuruluşlarımızla, yargımızla sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.”