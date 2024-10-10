Yalova'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
Yalova'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından hastanede tedaviye alınan bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.
Yalova'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından hastanede tedaviye alınan bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.
Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde 3 Ekim'de E.Ö. (29) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına bisikletiyle geçmeye çalışan 14 yaşındaki İbrahim H'ye çarptı.
Güvenlik kameralarınca görüntülenen kazada çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede 7 gün yaşam mücadelesi veren İbrahim H'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Ö'nün ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.
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