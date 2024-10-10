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        Yalova'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

        Yalova'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından hastanede tedaviye alınan bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:28
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        Yalova'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
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        Yalova'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmasının ardından hastanede tedaviye alınan bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti.

        Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde 3 Ekim'de E.Ö. (29) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına bisikletiyle geçmeye çalışan 14 yaşındaki İbrahim H'ye çarptı.

        Güvenlik kameralarınca görüntülenen kazada çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede 7 gün yaşam mücadelesi veren İbrahim H'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.Ö'nün ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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