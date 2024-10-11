Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Yalova İl Başkanlığında konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta darbecilere destek veren yargı varken, Türkiye'nin millet sayesinde darbecileri yargılayan, milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemine kavuştuğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:34 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Yalova İl Başkanlığında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta darbecilere destek veren yargı varken, Türkiye'nin millet sayesinde darbecileri yargılayan, milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemine kavuştuğunu söyledi.

        Bakan Tunç, AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 23 yıl önce kurulan AK Parti'nin iktidarda olduğu 22 yıldan bu yana girdiği her seçimden başarıyla çıktığını ve her süreçte milletin desteğini aldığını anlattı.

        Bir siyasi partinin uzun süreli iktidarda kalmasının kolay olmadığını belirten Tunç, "Dünya siyaset tarihinde bu kadar uzun süre iktidarda kalabilen parti yok. Serbest seçimlerde yüzde 85 katılım olacak, şeffaf seçimler ve 22 yıldan bu yana tek başına iktidardasınız ve Cumhur İttifakı'yla yola devam ediyoruz. Kolay bir şey değil. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, milletimizin ona bağlılığı, onun da milletin hissiyatını hep tercüman olması, iktidarda da hep milletin taleplerini yerine getirmesiyle mümkün oldu." dedi.

        AK Parti'nin, siyaset mühendisliği yapılarak kurulan bir parti olmadığını vurgulayan Tunç, "AK Parti milletin talebiyle kuruldu. Adeta 'Kur partiyi de artık şu 90'lı yıllar boyunca bu ülkenin çektiği sıkıntılardan ülkeyi bir an önce kurtarın. Seni mutlaka başbakan yapmamız lazım' dedi milletimiz ve AK Parti'nin kurulmasını adeta zorladı." ifadesini kullandı.

        Partinin kronikleşmiş sorunları birer birer ortadan kaldırdığını dile getiren Tunç, kapatma davası, Gezi Parkı olayları ve sonrasında 2014-2015 yıllarında terör olayları, ülkenin değişik yerlerinde kaoslar çıkarılarak 15 Temmuz'a giden taşların birer birer döşenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

        Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sokakta denediler olmadı. Masa başında denediler olmadı. Dediler ki 'Son çare milletin silahlarını millete doğrultalım ve bu iktidarı sona erdirelim. Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürelim' diye planlar yaptılar, tuzaklar kurdular. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık ama bilemedikleri bir şey vardı, bu millet darbeye geçit vermezdi. Recep Tayyip Erdoğan'a ölümüne sahip çıkacaktı. O gece Cumhurbaşkanı'mızın bir mesajıyla millet meydanlara indi. Yargı mensuplarımız evlerinde durmadı. Adliyelere koştular, o darbeciler, o teröristler hakkında hemen soruşturmaları başlattılar. Yakalamaları gerçekleştirdiler, gözaltıları yaptılar ve milletin hakkını, hukukunu savunan bir yargı sistemini gördü milletimiz. Geçmiş darbelerde, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta darbecilere destek veren yargı varken bugün darbecileri yargılayan, milletin hakkını hukukunu savunan bir yargı sistemine kavuştu ülkemiz. Milletimiz sayesinde bunlar gerçekleşti."

        Kovid-19 salgını, çevre ülkelerdeki savaşlar ve 6 Şubat depremleriyle ekonominin olumsuz etkilendiğini kaydeden Tunç, "Bu enflasyonu, çift haneli rakamdan tek haneli rakama biz düşürdük çünkü batık bir ekonomi devralmıştık. Şimdi geçtiğimiz o 5 yıllık süreçte olumsuz etkilenen ekonomimizi tekrar o tek haneli rakama düşürme çabasını ekonomi yönetimimiz gerçekleştiriyor. Hiç şüpheniz olmasın." değerlendirmesini yaptı.

        - "Yargıyı yıpratmaya yönelik birtakım çabalar var"

        Bakan Tunç, Türkiye demokrasisinin her zamankinden daha güçlü, Türk yargısının her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız olduğunu vurguladı.

        Yargıyla ilgili son dönemde yaşananlara değinen Tunç, şöyle devam etti:

        "Yargının, milletin bahçesi olmasını hazmedemeyenler, milletin yargısı olmasını hazmedemeyenler, geçmişte yargıyı kendi arka bahçeleri yaptığı, '3 bin hakim aldım, 5 bin hakim aldım, bunu kendi örgütünden almayıp da MHP'den mi, şuradan mı, Refah'tan mı alsaydım?' diyen Adalet Bakanlarını gördü bu ülke. Siz hangi yargı bağımsızlığından bahsediyorsunuz? Gelmişler bugün birtakım televizyonlarda, sosyal medyada... Onların hazmedemediği şudur; 15 Temmuz'da o yargı mensupları, o cumhuriyet savcıları, milli iradenin yanında saf tuttuğu için bugün yargıyı yıpratmaya yönelik birtakım çabalar var. Biz bunu da görüyoruz ve her zamankinden bağımsız ve tarafsız yargımız, milletimizin adalete güvenini tesis noktasında da üstün bir gayret içinde çalışmaya devam edecek."

        Anayasayı vesayetçi ruhtan tamamen arındırmaları gerektiğine işaret eden Tunç, "Bunun yolu da tümden bir değişiklik. Kim bu uzlaşmaya yanaşırsa milletten takdir toplar. Kim ise 'Biz yokuz' derse, 'Biz darbe anayasasıyla yolumuza devam etmek istiyoruz' derse millet de onun cevabını yeri geldiğinde verir. 28. Dönem parlamentosunda bu iş başarılırsa Türkiye için büyük kazançtır. Milletimize olan borcumuzu da inşallah ödemiş oluruz." diye konuştu.

        Tunç, ekonomisiyle, adaletiyle, güvenliğiyle, sağlığıyla her alanda milletin refahı için çalışmanın gayretiyle yollarına devam edeceklerini bildirdi.

        Filistin'de 1 yılı aşkın süredir 45 bine yakın kişinin şehit edildiğini söyleyen Tunç, şunları kaydetti:

        "O çocuk katilleri, o kadın katilleri, o soykırım suçluları eninde sonunda insanlık huzurunda hesap verecekler. O gün gelecek inşallah. İlahi adaletten de hiçbir zaman kaçamayacaklar. Biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde dünyada hak ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. İnşallah istikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi daha güçlü yapmanın gayreti içinde tüm teşkilatlarla, kabinesiyle, belediyeleriyle, meclis üyeleriyle hep beraber topyekun canla, başla çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Yalova'da eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocaya...
        Yalova'da eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocaya...
        Adalet Bakanı Tunç, Yalova Adalet Sarayı ek hizmet binasının açılışında kon...
        Adalet Bakanı Tunç, Yalova Adalet Sarayı ek hizmet binasının açılışında kon...
        Yalova'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
        Yalova'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
        Yalova Valisi Hülya Kaya, ulaşım ve kültür sanat alanındaki çalışmaları anl...
        Yalova Valisi Hülya Kaya, ulaşım ve kültür sanat alanındaki çalışmaları anl...
        Çınarcık'ta villada çıkan yangın söndürüldü
        Çınarcık'ta villada çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da bakım çalışması yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da bakım çalışması yapılan gemide çıkan yangın söndürüldü