Çınarcık'ta villada çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir villada çıkan yangın, hasara yol açtı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir villada çıkan yangın, hasara yol açtı.
Hasanbaba Mahallesi 804. Sokak'taki villanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.
Alevlerin çevreye yayılmasını engelleyen ekipler, yoğun dumanın yükseldiği binadaki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Villanın çatı katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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