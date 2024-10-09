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        Çınarcık'ta villada çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir villada çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:25
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        Çınarcık'ta villada çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir villada çıkan yangın, hasara yol açtı.

        Hasanbaba Mahallesi 804. Sokak'taki villanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Alevlerin çevreye yayılmasını engelleyen ekipler, yoğun dumanın yükseldiği binadaki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Villanın çatı katında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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